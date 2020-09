Vidéo : la joie de ce tétraplégique qui se lève tout seul pour la première fois depuis plus de 3 ans

Devenu tétraplégique après un accident survenu lors de la finale 2017 du championnat de rugby américain, Robert Paylor a réussi pour la première fois à se tenir debout en plus de trois ans. Le jeune homme, dont on peut suivre les principales étapes de sa rééducation sur son compte Twitter, a partagé sa joie avec ses abonnés.

Dix-huit secondes visionnées par près de 3 millions de personnes en à peine vingt-quatre heures. Au prix d'un important effort, le jeune homme parvient à s'extirper de son fauteuil roulant pour se tenir debout grâce à un déambulateur positionné devant lui.

Une étape importante pour qu'il espère un jour remarcher seul. «Je me suis levé seul de mon fauteuil roulant pour la première fois aujourd'hui! Il m'a fallu 1 220 jours pour atteindre cet objectif, et cela valait la peine de chaque seconde. Pas de meilleure façon de célébrer la fête du Travail! (fêtée cette année le 7 septembre aux Etats-Unis).», a-t-il écrit sur Twitter.

I stood up out of my wheelchair on my own for the first time today! It took me 1,220 days to achieve this goal, and it was worth every second. No better way to celebrate Labor Day! pic.twitter.com/XuJIVMuwL8

— Robert Paylor (@RobertPaylor5) September 7, 2020