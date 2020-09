DIRECT - Coronavirus : la barre du million de morts dans le monde bientôt atteinte ?

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent. La tant redoutée deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.794 morts.

> La France a fait état, ce mercredi 9 septembre, de 8.577 nouveaux cas en 24 heures

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre

> Le port du masque est obligatoire dans les entreprises et dans les écoles à partir de 11 ans depuis le 1er septembre

06h34

Dans son dernier point daté de mercredi, l'OMS a recensé 35 candidats vaccins évalués dans des essais cliniques sur l'homme à travers le monde. Neuf en sont déjà à la dernière étape, ou s'apprêtent à y entrer. C'est la "phase 3", où l'efficacité est mesurée à grande échelle sur des milliers de volontaires.

06h06

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 900.000 personnes dans le monde depuis l'apparition des premiers cas en Chine en décembre, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 21h30 GMT. Au total, 900.052 décès ont été recensés dans le monde sur 27.711.866 cas déclarés. L'Amérique latine et les Caraïbes sont la région la plus touchée avec 300.340 morts, devant l'Europe (219.616), et plus de la moitié des décès mondiaux du Covid-19 ont été enregistrés dans quatre pays : les Etats-Unis (190.478), le Brésil (127.464), l'Inde (73.890) et le Mexique (68.484).