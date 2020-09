Il achète une maison délabrée et découvre une piscine enfouie dans le jardin

Une trouvaille de taille. Trois mois après avoir acheté une maison délabrée à rénover, au Texas (Etats-Unis), John Reynolds, un infirmier de 35 ans, a eu la surprise de découvrir dans le jardin une grande piscine enterrée de 10 mètres sur 5 mètres.

S’il ne l’a pas vu avant, c’est parce qu’elle était remplie de végétation et recouverte de terre. C’est grâce aux orages et fortes pluies qui ont frappé la région que le trentenaire a pu s'appercevoir de l’existence de ce bassin de 10m de long sur 5 de large, construit en 1955. «Je pensais que c’était une partie du patio ou d’an­ciens parterres de fleurs», a-t-il raconté auprès du Sun.

