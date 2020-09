Trump admet avoir caché l’importance du Covid-19 : une révélation sans impact ?

Une révélation explosive. Dans un entretien avec le journaliste d'investigation américain Bob Woodward, Donald Trump a reconnu avoir minimisé le danger du coronavirus, alors qu'il avait conscience des dangers d'une telle stratégie.

Ainsi, alors qu'il assurait pendant ses conférences de presse que le Covid-19 n'était pas plus meurtrier que la grippe, et que les jeunes étaient «presque immunisés», le président américain a reconnu dans cet entretien enregistré qu'il savait à quel point le virus pouvait tuer, et pas seulement les personnes fragiles. Une prise de position assumée pour ne pas «créer de panique».

Depuis la sortie de ces enregistrements le 9 septembre, les réactions politiciennes sont nombreuses, à commencer par le camp démocrate. Joe Biden, qui affronte Donald Trump dans la course à la présidentielle du 3 novembre prochain, a estimé sur Twitter que cela représentait «un manquement à son devoir injustifiable».

If Donald Trump had acted just two weeks earlier, 54,000 lives could have been spared in March and April alone.





Instead, he downplayed the threat and refused to take action — costing lives and sending our economy into a tailspin.





It’s an unjustifiable dereliction of duty.

— Joe Biden (@JoeBiden) September 9, 2020