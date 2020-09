Coronavirus : quels sont les pays qui s'en sortiront le mieux économiquement ?

Si la crise sanitaire liée au Covid-19 n'est pas terminée, la crise économique qu'elle a causée risque d'avoir des effets négatifs sur une période encore plus longue. Et face à celle-ci, tous les pays ne sont pas égaux.

En effet, selon une étude publiée le 9 septembre par Horizon Group, certains réussiront à relancer la machine bien avant les autres. Parmi les plus proches de quitter la crise, on retrouve dans l'ordre la Finlande, la Norvège, l'Allemagne et la Suisse. Les critères utilisés pour finaliser le classement sont différents, allant du PIB à la stabilité du marché financier en passant par les faiblesses économiques qui ont été «exacerbées» par le virus. À noter que la qualité des systèmes de santé a également été prise en compte.

À ce jeu, la France ne fait pas figure d'exemple. En effet, l'Hexagone n'est qu'en 18ème position du classement, derrière des nations comme les Etats-Unis (7ème), le Royaume-Uni (12ème) ou encore la Corée du Sud (17ème). À en croire l'étude, plusieurs catégories plombent la France, comme la dette publique, la force et diversité de l'industrie, ou encore la dépendance aux marchés internationaux. Le système de santé et la sécurité alimentaire sont en revanche des points forts.

À noter que si les pays s'en sortent plutôt bien dans le classement, ceux ayant été sévèrement touchés par la crise semblent être dans une situation plus inconfortable. Ainsi, l'Italie et l'Espagne se retrouvent respectivement 40ème et 25ème. La Chine, l'une des plus grandes puissances économiques, a également souffert du virus, et pointe à la 32ème poisition. Un classement qui a de quoi inquiéter, au vu de l'importance du commerce entre le pays asiatique et ses partenaires européens ou américains.