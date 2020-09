La semaine de Philippe Labro : le bonheur sur scène, des scènes d'horreur

Philippe Labro est écrivain, cinéaste et journaliste. Chaque vendredi, pour CNEWS, il commente ce qu'il a vu, vécu et observé pendant la semaine. Un bloc-notes subjectif et libre.

Les semaines se suivent et se ressemblent un peu, un peu trop. Même abondance d’informations sur l’épidémie de Covid-19, même certitude que nous allons encore, longtemps, trop longtemps, porter ce masque, indispensable, certes, mais qui entame les rapports humains, transforme le comportement, altère la communication. Et puis, il y a, chaque jour, les comptes rendus du procès des attentats de janvier 2015, à la cour d’assises de Paris.

MERCREDI 9 SEPTEMBRE

Ils sont bouleversants, les témoignages de celles et ceux qui ont survécu au massacre perpétré dans les locaux de Charlie Hebdo. De Corinne Rey, dite «Coco», à Sigolène Vinson, en passant par Laurent Léger, Cécile Thomas, Gérard Gaillard ou encore Angélique Le Corre, les mots et les images, les sensations et les sentiments, sont – oui – «bouleversants». L’adjectif, bien souvent utilisé de manière abusive, prend ici tout son sens. Car la précision de leurs souvenirs, la force de leurs descriptions, la justesse de leurs récits, saisissent et paralysent. A la barre, c’est la chronique, seconde par seconde, d’un instant qui va définitivement anéantir leurs vies.

Je retiens ces quelques mots de Laurent Léger : «En partant, je vois mon téléphone éclaboussé de sang, je décide de ne pas le prendre. Quand je l’ai récupéré quelques semaines plus tard, je me suis rendu compte qu’il n’avait pas du tout été taché de sang. Mon esprit l’avait recouvert de rouge, alors qu’il était noir.» Formule qui résume l’horreur de la situation : «Mon esprit l’avait recouvert de rouge.»

JEUDI 10 SEPTEMBRE

Laurent de Cerner, directeur général de l’Olympia, est heureux de me raconter la première représentation, dimanche dernier, d’un spectacle vivant, après deux cents jours de silence. Durant une heure trente, devant un millier de personnes (la légendaire salle en recevait d’ordinaire 2.800), la chanteuse Brigitte Fontaine et son guitariste se sont produits sur scène. «Nous avions bien respecté les distances, les espaces entre les fauteuils, bien mobilisé toutes les équipes, me confie-t-il. Nous avons eu l’impression que la magie revenait.» Il faut souligner les efforts de tous les autres responsables de spectacles vivants.

Ainsi, depuis le 8 septembre, le théâtre du Rond-Point, à Paris, a installé des tréteaux à l’arrière de l’établissement, entre les arbres des jardins, et propose des représentations gratuites, animées par des talents aussi divers que ceux de François Morel, Pierre Arditi ou Marie Payen. Cela se passe chaque soir, de 18h30 à 19h30, jusqu’au 27 septembre. De telles initiatives, une telle volonté de retrouver la joie, la culture, le rire, sont, d’une certaine manière, la réponse la plus adéquate à ce que rapportent, le même jour, les survivants de Charlie Hebdo. L’Olympia, le Rond-Point – et tant d’autres – ne peuvent, en rien, effacer ce qui se dit aux assises de Paris, mais la concomitance de ces événements – aussi opposés soient-ils – compose la vie de notre pays.

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

C’est une date qui résonne encore et toujours dans l’inconscient collectif. Cela fait dix-neuf ans, jour pour jour, que les tours jumelles du World Trade Center, à New York, se sont effondrées, et ont ainsi écrit le premier chapitre du XXIe siècle. En ce moment, l’Amérique, blessée par la pandémie de coronavirus, qu’elle ne parvient pas véritablement à maîtriser, déchirée par les affrontements entre police, milices d’extrême droite, pillards et manifestants de gauche, confrontée au choix de l’élection présidentielle du 3 novembre prochain, cette Amérique-là n’est plus celle du 11 septembre 2001. Elle a subi et connu des renversements de pouvoirs, l’émergence des populismes, l’accentuation du racisme et la montée de l’antiracisme.

En vérité, je ne connais guère d’observateurs professionnels ou d’éditorialistes avertis qui puissent prédire qui, de Donald Trump ou de Joe Biden, l’emportera. Il reste cinquante-deux jours. C’est beaucoup, et rien à la fois.