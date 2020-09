Le PDG français du géant minier Rio Tinto démissionne après la destruction d'un site sacré aborigène

Le PDG du géant minier Rio Tinto, Jean-Sébastien Jacques, a présenté sa démission, réclamée par les actionnaires suite à la destruction d'un site sacré aborigène vieux de 46.000 ans, en Australie. Une destruction destinée à permettre l'agrandissement d'une mine de minerai de fer.

Le dirigeant quittera ses fonctions dès qu'un successeur sera nommé, ou au plus tard à la fin du mois de mars prochain. Il avait déja du renoncer fin août à un bonus estimé à près de 3 millions d'euros.

Deux autres dirigeants ont annoncé qu'ils quitteraient leurs fonctions : Chris Salisbury, chef de la division minerai de fer, et Simone Niven, chef de la communication du groupe.

Le 24 mai derner, le groupe avait procédé à la destruction à l'explosif d'une grotte située sur l'un des sites de peuplement les plus anciens d'Australie, à Juukan Grorge, en Australie-Occidentale. Si la destruction avait été lancé dans un cadre légal, la méthode utilisée a été contraire aux standards autorisés. Une enquête interne avait ainsi déterminé que le dynamitage n’était « pas le résultat d’une seule cause ou d’une seule erreur », mais « le résultat d’une série de décisions, d’actions et d’omissions sur une longue période ».

« Ce qui s’est passé à Juukan est une faute et nous sommes déterminés à faire en sorte que la destruction d’un site patrimonial d’une importance archéologique et culturelle aussi exceptionnelle ne se reproduise plus jamais lors d’une opération de Rio Tinto », a déclaré M. Thompson dans un communiqué. « Nous avons écouté les préoccupations de nos actionnaires selon lesquels un manque de responsabilité individuelle compromet la capacité du groupe à reconstruire cette confiance et à aller de l’avant pour mettre en œuvre les changements ciblés par le conseil d’administration », a-t-il expliqué.

Rio Tinto avait obtenu en 2013 l'approbation du gouvernement australien pour la destruction du site. Mais les responsables aborigènes avaient protesté, disant avoir été informés trop tard de cette destruction. Rio Tinto avait alors présenté des excuses. Et un an après l'autorisation de détruire le site, des fouilles archéologiques avaient attesté de l'importance culturelle du site : l'outil en os le plus ancien découvert en Australie avait été découvert. Il s'agissait d'un outil réalisé à partir d'un os de kangourou, vieux de 28.000ans.

Le scandale provoqué par la destruction du site a poussé depuis l'Etat d'Australie-Occidentale à réexaminer les lois régissant les activités minières près des sites appartenant au patrimoine aborigène.