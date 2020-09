Une ancienne toxicomane offre son rein au policier qui l’avait arrêtée

Un petit conte de fée à l'Américaine. Une femme de 40 ans a donné son rein à un policier américain qui l'avait arrêtée à plusieurs reprises pour vols et utilisations de stupéfiants.

En tout, Jocelynn James, originaire d'Alabama, a été interpellée pas moins de 16 fois entre 2007 et 2012. Huit ans plus tard, elle est désormais retournée sur le droit chemin. C'est en surfant sur Facebook en décembre 2019 qu'elle a vu l'appel à l'aide de Terrell Potter, qui avait besoin d'un don de rein, le sien étant défaillant. L'attente pour un tel organe peut s'avérer particulièrement longue, et se compte en années.

Répondant à l'appel de l'agent de police, elle se rend avec lui dans un hôpital de Nashville pour s'assurer que l'opération est possible. Selon ses déclarations au média local WVTM 13, les scientifiques lui auraient assuré qu'ils n'avaient «jamais eu une meilleure compatibilité pour une transplantation de rein». Le 21 juillet, l'opération s'est déroulée sans aucun problème.

Très croyant, le duo explique son histoire surprenante par la religion. Ainsi, Jocelynn James déclare : «l'Esprit Saint m'a dit que j'avais le rein de cet homme». De son côté, Terrell Potter ne croit pas au hasard. «Ce n'est pas une coïncidence. C'est juste Dieu, il n'y a pas d'autre explication».