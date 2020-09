DIRECT - Coronavirus : nouvelles mesures de restrictions en Guadeloupe

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent. La tant redoutée deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.893 morts.

> La France a fait état, ce vendredi 11 septembre, de 9.406 nouveaux cas en 24 heures

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre

> Le port du masque est obligatoire dans les entreprises et dans les écoles à partir de 11 ans depuis le 1er septembre

08h56

L'héritière du trône espagnol, la princesse Leonor, va devoir observer une quarantaine après la détection d'un cas de Covid-19 parmi ses camarades de classe, a-t-on appris auprès du palais royal.

04h10

Le Mexique a dépassé vendredi le seuil des 70.000 morts du Covid-19, un bilan supérieur aux projections les plus pessimistes des autorités sanitaires pendant la pandémie.

Au cours des dernières 24 heures, 534 personnes sont mortes du Covid-19, portant le bilan total à 70.183 décès, a annoncé lors d'une conférence de presse un responsable du ministère de la Santé, Ricardo Cortés.

02h08

La Guadeloupe, où près de 800 cas positifs au coronavirus ont été recensés cette semaine, va adopter ce week-end de nouvelles restrictions dans les lieux publics, a annoncé vendredi le préfet de Région, en attendant la présentation d'un "plan d'action" au Premier ministre Jean Castex lundi.

Ces nouvelles mesures "entreront en vigueur ce week-end et dureront jusqu'au 29 septembre inclus", a déclaré Alexandre Rochatte lors de son point presse hebdomadaire. Elles visent à "restreindre les rassemblements", a indiqué le préfet. Elles prévoient notamment que les établissements recevant du public, comme les bars et les restaurants, ne pourront plus "accueillir de public à compter de 22h en semaine (du dimanche soir au mercredi soir) et à compter de minuit du jeudi soir au samedi soir inclus".

Dès dimanche, les établissements recevant du public type "gymnases, piscines, palais des sports, hippodromes", les salles d'expositions permanentes, de foires, polyvalentes ou des fêtes (sauf salle de spectacle et cinémas) fermeront également leur accès au public.

00h38

Le Brésil a franchi vendredi le seuil des 130.000 morts du Covid-19, avec une baisse encourageante de la moyenne des décès quotidiens mais des inquiétudes persistantes dans un pays où la pandémie a exacerbé les inégalités sociales et les tensions politiques. Le ministère de la Santé a fait état de 874 décès et 43.178 nouvelles contaminations lors des dernières 24 heures, ce qui, plus de six mois après la confirmation du premier cas, porte à 130.396 le nombre de morts et à 4.282.164 celui des contaminés.