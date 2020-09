Algérie : un jeune en prison pour avoir fraudé au brevet

Une peine sévère et une première. Un lycéen algérien a été condamné, mercredi 9 septembre, à un an de prison ferme pour avoir diffusé sur Internet le corrigé d'une épreuve du brevet, a annoncé, samedi, le ministère de la Justice. Une condamnation rendue possible en vertu de nouvelles dispositions du code des examens prévoyant de lourdes peines pour ce type de fraude.

Jamais avant cet élève, dont ni l'identité ni l'âge n'ont été rendus publics, une telle sanction n'avait été appliquée.

Mais d'autres peines de prison ne sont pas exclues, comme on peut le lire sur le communiqué émis par le ministère de la Justice.

Celui-ci indique en effet que les tribunaux ont commencé à prononcer les «premières peines d'emprisonnement» pour des faits liés à la fuite des sujets de l'examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM), la diffusion de corrigés et la «triche».

Concernant le lycéen condamné à un an de prison ferme, le tribunal de Guelma, situé au nord-est du pays, l'a reconnu coupable d'avoir «diffusé le corrigé de l'examen de langue arabe sur sa page Facebook».

Une autre personne jugée ce dimanche

Une autre personne, accusée d'avoir fait «fuiter le sujet de langue arabe par téléphone portable», a été placée en détention provisoire par le tribunal de M'sila, au sud d'Alger. Son procès doit d'ailleurs avoir lieu ce dimanche, selon le ministère algérien de la Justice.

Alors que le phénomène de la fraude aux examens du brevet et du baccalauréat n'a eu de cesse de monter en puissance ces dernières années en Algérie, les autorités semblent donc déterminées à répondre à ce phénomène par une répression implacable.

En 2016, des dizaines de personnes, dont des cadres de l’Éducation nationale, avaient déjà été arrêtées. Elles étaient soupçonnées d'être impliquées dans des fuites massives de sujets du baccalauréat sur Internet.