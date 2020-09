En Irlande, une chienne donne naissance à l’une des plus grandes portées de tous les temps

En Irlande, la pandémie de coronavirus a été responsable d'un petit miracle, survenu à Crecora, un village du comté de Limerick. Une chienne a en effet donné naissance à 16 petits chiots d'une même portée, l'une des plus grandes de tous les temps.

La famille Killing n'en revient toujours pas. Alors qu'elle avait prévu de se rendre chez le vétérinaire pour stériliser ses chiens, le rendez-vous, considéré non-urgent, a été annulé à cause de la pandémie. Les maîtres de Archie (un setter irlandais/berger anglais) et de Bella (un labrador) ont donc dû accueillir pas moins de 16 petits chiots, la plus grande portée en Irlande et la deuxième plus grande dans le monde.

Si l'un des chiots n'a pas survécu à la naissance, les 15 autres se portent à merveille, pour le plus grand bonheur de la famille irlandaise, qui avoue néanmoins avoir tout tenté pour séparer Archie et Bella pour éviter qu'ils ne reproduisent, en vain. «On a essayé de leur mettre des couches, la pommade Vicks Vaporub (les chiens détestent son odeur, ndlr) et on les a séparés pendant deux jours. Ca n'a pas marché».

Le choc passé, Mary Kelling, elle-même mère de cinq enfants, a pris les choses en main, même si elle reconnaît que la charge de travail est énorme. Après avoir aidé à mettre au monde l'impressionnante portée et après mûre réflexion, la famille a décidé de ne garder qu'un seul des chiots, le premier, prénommé Walter. Les autres ont été donnés à des membres de la famille ou à des amis.