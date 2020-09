Une déplaisante surprise. Plusieurs membres d’une même famille ont eu des sueurs froides en découvrant ce qui ressemblait à plusieurs objets sataniques et de sorcellerie cachés dans la maison Airbnb dans lesquels ils venaient d'arriver.

Accompagné de sa fiancée, de son cousin, et de son frère de huit ans, l'écrivain américain Frederick Joseph avait réservé une maison située dans l’État de New York (Etats-Unis), pour deux nuits, facturées 1150 dollars (environ 970 euros).

Mais une fois arrivée dans cette demeure, isolée et entourée de cabanes délabrées, la famille a fait des découvertes pour le moins effrayantes. Une mésaventure que le locataire a raconté sur son compte Twitter :

We just drove three hours my 8-year-old brother for a getaway and the house we arrived at ended up having seemingly satanic items and stuff for witchcraft rituals.





We had to leave because my brother (and the rest of us) were frightened. But @Airbnb won’t refund me. (THREAD) pic.twitter.com/3AlECcEpmE

— Frederick Joseph (@FredTJoseph) September 7, 2020