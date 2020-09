DIRECT - Coronavirus : octobre et novembre seront «plus durs» avec une hausse du nombre de morts quotidien, annonce le directeur de l'OMS

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent. Redoutée dans le monde entier, la deuxième vague de la pandémie de coronavirus a pris de la consistance : le terme a été officiellement employé en Autriche, Israël a décidé de se confiner à nouveau et une stricte limitation de rassemblement entre en vigueur lundi en Angleterre. Cette deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.916 morts.

> La France a enregistré, hier, 7.183 nouveaux cas en 24 heures

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre

> Le port du masque est obligatoire dans les entreprises et dans les écoles à partir de 11 ans depuis le 1er septembre

08h02

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'attend à une remontée du nombre de morts du Covid-19 en Europe lors des mois d'octobre et de novembre, qui seront "plus durs" face à l'épidémie, a affirmé lundi à l'AFP le directeur de sa branche européenne.

"Cela va devenir plus dur. En octobre, en novembre, on va voir une mortalité plus élevée", a déclaré Hans Kluge lors d'un entretien à l'AFP, au moment où le nombre de cas enregistés s'envole sur le Vieux continent, mais avec un nombre de morts quotidien pour l'instant quasi stable.

07H20

Le nombre quotidien de contaminations dues au coronavirus à l’échelle mondiale a atteint un nouveau record dimanche avec 307.930 cas, et l'Autriche parle désormais officiellement de "deuxième vague".

La pandémie a fait au moins 921.097 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP publié dimanche en milieu de journée. Plus de 28,8 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués.

06h49

Le président américain Donald Trump a tenu dimanche son premier meeting entièrement en intérieur depuis des mois, indignant les autorités locales qui avaient averti que le rassemblement pourrait enfreindre les restrictions liées au coronavirus concernant la jauge autorisée. Le meeting programmé dimanche dans la ville de Henderson, dans le Nevada, a attiré les foudres des autorités locales qui ont signalé que les événements rassemblant plus de 50 personnes n'étaient pas autorisés à cause du coronavirus.