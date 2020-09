L’ambassadeur de Chine visé par une enquête après son «like» d’une vidéo porno

Un ambassadeur chinois est au cœur d’une polémique. Le compte officiel de Liu Xiaoming a «liké» un tweet d’une vidéo à caractère sexuel ainsi que d’autres publications critiquant le Parti communiste chinois, le 9 septembre.

Les «likes» sont restés durant une heure en ligne avant d’être supprimés du compte du diplomate en poste en Grande-Bretagne, a rapporté CNN.

Les twittos ont rapidement commenté cette action et se sont très vite demandés si le compte de l'ambassadeur n'avait pas été piraté. Tous les «likes» ont été effacés, sauf sur deux tweets publiés par Liu Xiaoming en octobre 2019.

A good anvil does not fear the hammer. https://t.co/4nb7lECEXM — Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) September 9, 2020

Mercredi dernier, l’ambassade de Chine située à Londres a publié un communiqué pour demander à Twitter l’ouverture d’une enquête. Elle a également dénoncé une violente attaque du compte de son dirigeant par «certains éléments antichinois» pour «tromper le public».

Le diplomate a retweeté le communiqué en y ajoutant la légende : Une bonne enclume ne craint pas le marteau». Contacté par l'AFP, un porte-parole du réseau social américain a refusé de réagir aux propos de l'ambassade de Chine.

En Chine, Twitter est bloqué

Liu Xiaoming est l'un des diplomates chinois les plus directs et véhéments. Il n'hésite pas à accorder des interviews à la presse étrangère afin de défendre les positions de son gouvernement. En Chine, Twitter est bloqué et la pornographie y est interdite.

Mais de nombreux diplomates et journalistes de médias d'État ont ouvert ces dernières années des comptes sur le réseau social pour y publier leurs points de vue.

Liu Xiaoming a créé son compte Twitter en octobre 2019. Il compte actuellement plus de 87.000 abonnés.