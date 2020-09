Un python royal pond des œufs sans avoir été en contact avec un mâle depuis 15 ans

Un fait aussi rare que mystérieux. Un python royal femelle, n’ayant pas été en contact avec un mâle pendant près de 15 ans, a pondu des œufs au zoo de Saint-Louis, aux États-Unis.

Il y a deux mois, les gardiens de l’établissement ont en effet découvert le serpent enroulé autour d’une couvée de sept œufs, a rapporté le The New York Times, précisant que deux œufs sont actuellement analysés afin de savoir si ce python royal, aussi appelé python boule, s’est effectivement reproduit asexuellement, ce qui n’est pas impossible pour cette espèce.

Ces reptiles ont également la capacité de stocker des spermatozoïdes durant un certain laps de temps pour une fécondation retardée. Arrivé au zoo de Saint-Louis à l’âge de 3 ans, en 1961, le serpent, qui a déjà pondu des œufs en 1990, aurait pu s'approcher d'un mâle au cours de ces dernières années, car à l’époque, les pythons n'étaient pas séparés les uns des autres, a indiqué Mark Wanner, directeur du département herpétologie du zoo de Saint-Louis. Mais cette hypothèse est peu probable, le plus long stockage de sperme de serpent documenté étant de sept ans.

le serpent est âgé de 62 ans

Cela est d’autant plus incroyable quand on sait que l’animal, long de 1,5 mètre, est âgé de 62 ans et a dépassé son espérance de vie de plus de deux décennies. En effet, les serpents ne vivent généralement que 30 ou 40 ans. «Ce n’est pas normal de voir un serpent vivre jusqu’à cet âge», a déclaré auprès du quotidien new-yorkais Mark Wanner, soulignant que le plus vieux serpent jamais répertorié dans un zoo était un python royal de 47 ans, au zoo de Philadelphie.

Sur les œufs restants, deux n’ont pas survécus, et trois se trouvent dans un incubateur. Si tout se passe bien, ils devraient éclore dans les prochaines semaines.