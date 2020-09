«Ça finira par se refroidir» : Donald Trump nie le réchauffement climatique face aux incendies en Californie

Face aux incendies monstres qui touchent plusieurs Etats américains, Donald Trump ne compte pas donner plus de crédit au réchauffement climatique. Questionné sur le sujet par un responsable californien en charge des ressources naturelles, le président a assuré que «ça finira par se refroidir».

Vraisemblablement serein par rapport à la situation, l'ancien homme d'affaires, ouvertement climato-sceptique, n'a pas souhaité argumenter. «J'aimerais que la science soit d'accord avec vous», a déclaré Wade Crowfoot, le secrétaire en question. «Eh bien, je ne pense pas que la science sache en réalité», a conclu Donald Trump.

President Trump: "It'll start getting cooler. You just watch."





Wade Crowfoot, CA Sec. for Natural Resources: "I wish science agreed with you."





President Trump: "Well, I don't think science knows actually." pic.twitter.com/L98SD0l0cH

— The Hill (@thehill) September 14, 2020