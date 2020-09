DIRECT - Coronavirus : Un vaccin pourrait être prêt en Chine en novembre

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent. Redoutée dans le monde entier, la deuxième vague de la pandémie de coronavirus a pris de la consistance : le terme a été officiellement employé en Autriche, Israël a décidé de se confiner à nouveau et une stricte limitation de rassemblement entre en vigueur lundi en Angleterre. Cette deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.950 morts.

> La France a enregistré, hier, 6.158 nouveaux cas en 24 heures

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre

> Le port du masque est obligatoire dans les entreprises et dans les écoles à partir de 11 ans depuis le 1er septembre

08h34

Quelque 800 migrants sur les milliers chassés par l'incendie du camp de Moria étaient installés à ce stade dans le nouveau centre temporaire érigé à la hâte par les autorités grecques sur l'île de Lesbos, a-t-on appris auprès du ministère grec des Migrations.

Parmi eux, 21 ont été testés positifs au nouveau coronavirus, selon les chiffres obtenus tard lundi soir auprès du ministère. Dans la nuit du 8 au 9 septembre, le méga-camp de Moria, le plus grand d'Europe, ouvert il y a cinq ans au pic de la crise migratoire, a été entièrement détruit par les flammes, laissant sans abri ses 12.000 occupants qui y logeaient dans des conditions insalubres.

07h54

Une représentante du Centre chinois de prévention et de contrôle des maladies a déclaré, hier, que les potentiels vaccins contre le coronavirus actuellement en développement en Chine pourraient être disponibles pour le grand public dès début novembre. Quatre vaccins candidats développés en Chine sont entrés dans l’ultime phase des essais cliniques.

La "phase 3" des essais cliniques se déroule sans accroc et les vaccins pourraient être prêts pour la population en novembre ou décembre, a déclaré Guizhen Wu lors d’un entretien à la télévision publique.

07h31

La Chine a confiné une petite ville située à la frontière avec la Birmanie et lancé un dépistage général des habitants après la découverte de trois cas de Covid-19, a indiqué mardi la mairie. Le pays asiatique a depuis plusieurs mois endigué l'épidémie sur son sol.

Seuls quelques nouveaux malades sont recensés chaque jour, la quasi-totalité étant des Chinois revenus de l'étranger et placés en quarantaine dès leur arrivée. Peuplée de 210.000 personnes, la commune confinée est celle de Ruili, située dans la province du Yunnan (sud-ouest) à la frontière avec la Birmanie. Il s'agit d'un important point de passage entre les deux pays.

06h30

La remontée des cas de coronavirus au Canada ces derniers jours "devrait inquiéter tout le monde", a estimé lundi le Premier ministre Justin Trudeau en appelant ses compatriotes à rester "extrêmement vigilants".

Le Canada a recensé plus de 1.300 nouveaux cas de coronavirus au cours du week-end, niveau qui n'avait pas été observé depuis le début de l'été. Et lundi, le Québec et l'Ontario, les deux provinces les plus peuplées et les plus touchées par la pandémie, dénombraient près de 600 nouveaux cas.