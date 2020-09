Effondré il y a plus de 60 ans, un volcan a «repoussé» à sa taille d'origine

30 mars 1956 : le volcan Bezymianny, pourtant considéré comme éteint depuis plus de 1.000 ans, explose brutalement. Situé dans la péninsule du Kamchatka, en Russie, il entre dans une violente éruption durant laquelle il perd environ 300 mètres de hauteur. Resté actif depuis, le volcan est aujourd'hui quasiment revenu à sa taille d'origine, en un peu plus de 60 ans.

Selon les scientifiques qui étudient le phénomène, cette renaissance est due à une activité magmatique particulièrement intense. Depuis l'explosion de 1956, le Bezymianny recrache 26.400 mètres cubes de lave chaque jour.

The study is based on 70 years photogrammetric data acquired at Bezymianny volcano, Kamchatka. pic.twitter.com/t7sfIO0VV5

— TR Walter (@VOLCAPSE) September 10, 2020