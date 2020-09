En Indonésie, des anti-masques condamnés à creuser les tombes des victimes du Covid-19

Une sanction pour faire passer le message. La justice indonésienne a condamné huit anti-masques à creuser les tombes des victimes du coronavirus avec les fossoyeurs de la province du Java oriental.

Les autorités expliquent au Jakarta Post qu’il ne s’agit pas uniquement d’une punition pour les huit hommes n’ayant pas voulu porter leur masque, malgré les règles très strictes instaurées dans le pays, mais aussi d’une menace envers ceux qui ne les respecteraient pas.

A deux par tombe, ils doivent creuser le trou et le consolider avec des planches. « Nous n’avons que trois fossoyeurs disponibles actuellement, alors je me suis dit que j’allais mettre les contrevenants au travail avec eux », a indiqué le chef du district. « Espérons que cela aura un effet dissuasif contre les violations ».

L'Indonésie est le pays le plus durement touché par le coronavirus en Asie du Sud-Est avec plus de 220.000 cas et près de 9.000 décès. En plus du port du masque obligatoire, les commerces non-essentiels ne peuvent accueillir que 25% de leur clientèle, les restaurants ne peuvent proposer que de la vente à emporter, et les écoles, parcs et attractions touristiques doivent fermer.

Toute personne testée positive au Covid-19, y compris les patients asymptomatiques, doivent suivre une quarantaine obligatoire au sein d'installations choisies par le gouvernement. Si elles ne s’y présentent pas d’elles-mêmes, les forces de l’ordre sont susceptibles d’aller les chercher.