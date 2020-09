DIRECT - Coronavirus : l'Inde franchit la barre des 5 millions de cas

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent. Redoutée dans le monde entier, la deuxième vague de la pandémie de coronavirus a pris de la consistance : le terme a été officiellement employé en Autriche, Israël a décidé de se confiner à nouveau et une stricte limitation de rassemblement entre en vigueur lundi en Angleterre. Cette deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 30.999 morts.

> La France a enregistré 7.852 nouveaux cas en 24 heures

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre

> Le port du masque est obligatoire dans les entreprises et dans les écoles à partir de 11 ans depuis le 1er septembre

06h32

L'Inde a franchi mercredi la barre des cinq millions de cas de coronavirus, selon les chiffres du ministère de la Santé, alors que la pandémie s'étend à un rythme de plus en plus rapide à travers le pays. La seconde nation la plus peuplée de la planète, qui a enregistré un million de nouvelles contaminations en seulement onze jours, enregistre désormais 5,02 millions de cas, juste derrière les Etats-Unis, qui en comptent 6,59 millions.