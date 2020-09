La famille de Breonna Taylor reçoit 12 millions de dollars de la part de Louisville

Un accord et des réformes. La municipalité de Louisville a accepté de verser 12 millions de dollars (10,1 millions d'euros environ) à la famille de Breonna Taylor, une infirmière afro-américaine tuée dans une fusillade avec la police en mars 2020.

Six mois après son décès, l'arrangement met donc fin au procès entre la famille et la ville. En versant cet argent, Louisville n'est pas contrainte d'admettre une faute. En revanche, contrairement à des cas similaires qui avaient marqué le pays comme l'affaire Eric Garner, l'argent n'est pas la seule chose dont doit s'acquitter le maire Greg Fischer. En effet, des réformes institutionnelles concernant la police et les institutions devront avoir lieu dans le futur. «Mon administration ne va pas attendre pour avancer sur les changements afin d'empêcher un nouveau drame comme celui-ci», a promis l'édile.

Pour rappel, à cause d'une erreur, les forces de l'ordre étaient rentrées sans prévenir dans l'appartement de Breonna Taylor, comme la loi les y autorise, pour arrêter un homme qui n'habitait plus sur place, et qui était déjà entre les mains de la police. Le petit ami de l'infirmière, pensant à un cambriolage, avait sorti son arme, et une fusillade s'était engagé, entraînant la mort de la jeune femme de 26 ans.

Parmi les réformes qui seront mises en place, un système permettant de repérer et surveiller les agents accusés d'usage excessif de la force. Pour encourager une meilleure relation entre les communautés noires américaines et les officiers, des aides aux logements seront fournies pour les encourager à emménager dans les quartiers où ils travaillent.

les policiers protégés par la loi ?

En revanche, malgré les demandes des militants de Black Lives Matter, il est peu probable que les policiers en cause dans la mort de Breonna Taylor ne se retrouvent devant un tribunal. Une enquête est en cours, mais des experts légaux ont expliqué aux médias américains que les concernés devraient être protégés par la loi du Kentucky, les autorisant à faire feu en cas de légitime défense.

Si cela venait à se confirmer, l'accord avec Louisville serait la seule compensation pour l'entourage de Breonna Taylor. «La ville n'a évidemment pas le pouvoir d'inculper, cela reste le domaine du procureur général. Mais ce qu'elle peut faire est de changer les pratiques policières, et admettre par cet accord que beaucoup de choses se sont mal passées cette nuit-là», a déclaré Sam Aguiar, l'un des avocats de la famille. Reste aujourd'hui à savoir en quelle mesure la municipalité arrivera à mettre en place son programme dans les mois et années à venir.