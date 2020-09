Un œil bionique prêt à être testé sur l’homme

Des chercheurs australiens se disent prêts à implanter un œil bionique sur l’être humain, avec un dispositif dont le but est de rendre la vue aux aveugles.

En développement depuis plus de dix ans, le procédé doit utiliser un implant cérébral qui réceptionnera les signaux captés par l’œil bionique (en détournant les nerfs endommagés) et les transmettra au centre de vision du cerveau, décrit le Daily Mail.

Les chercheurs souhaitent «réaliser un motif visuel à partir de combinaisons de 172 points de lumière», explique un professeur de l’université Monash (Melbourne). «Le motif va fournir des informations permettant à l’individu de «voir» dans des environnements intérieurs et extérieurs et de reconnaitre la présence de personnes et d’objets autour de lui».

Si cela fonctionne, les scientifiques souhaitent adapter le dispositif pour permettre à des personnes souffrant de troubles neurologiques, comme une paralysie de membres, de retrouver leur usage, ou à ceux atteints d’épilepsie, de dépression, de modérer leur crise.