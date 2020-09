Des milliers d'oiseaux «tombés du ciel», retrouvés morts dans le sud-ouest des Etats-Unis

Les ornithologues n'hésitent pas à parler de «tragédie nationale». Dans le sud-ouest des Etats-Unis, ils observent, impuissants, les oiseaux tomber du ciel. Puisque les espèces migratrices sont particulièrement concernées, les experts incriminent le changement climatique et les incendies historiques que connaît le pays.

Interrogée par le Guardian, Martha Desmond, professeure au département de biologie de la New Mexico State University (NMSU), estime qu'il pourrait déjà y avoir «des centaines de milliers de morts». Les moucherolles, hirondelles et fauvettes sont notamment victimes d'une mortalité massive au Nouveau-Mexique, au Colorado, au Texas, en Arizona et dans le Nebraska.

Les recherches sont en cours mais les experts supposent que ces oiseaux ont été contraints de revoir leur trajectoire migratoire. D'ordinaire, ils partent de l'Alaska ou du Canada et survolent le sud-ouest du pays pour passer l'hiver en Amérique centrale et du sud. Durant ce long trajet, ils atterrissent régulièrement pour se nourrir et s'abreuver.

Mais cette année, à cause des feux sans précédents qui ravagent l'ouest des Etats-Unis, les migrateurs ont sans doute été obligés de s'écarter des zones côtières, riches en ressources, pour voler davantage à l'intérieur des terres, dans le désert de Chihuahua, où la nourriture et l'eau sont rares. Ils pourraient donc être morts de faim.

Les premières observations d'Allison Salas, une étudiante diplômée de la NMSU qui participe aux recherches sur le sujet, tendent à le confirmer. Elle explique sur Twitter que les animaux retrouvés morts «semblent être en relativement bon état, sauf qu'ils sont extrêmement émaciés. Ils n'ont aucune réserve de graisse et presque aucune masse musculaire. Presque comme s'ils volaient jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus voler».

We have very little data, but suspect that the west coast fires, in combination with the local cold front we experienced last week, has altered the migration patterns of many migrants. On top of that, there is little food and water available here in the Chihuahuan Desert. (7/9) pic.twitter.com/YB2Ct0ucxx

— Allison Salas (@salasphorus) September 13, 2020