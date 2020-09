DIRECT - Coronavirus : Donald Trump promet un vaccin dès octobre

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent. Redoutée dans le monde entier, la deuxième vague de la pandémie de coronavirus a pris de la consistance. L'Europe aborde un moment décisif dans la lutte contre le Covid-19 avec la rentrée scolaire et l'arrivée de l'automne, a averti l'OMS. Cette deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 31.045 morts.

> La France a enregistré 9.784 nouveaux cas en 24 heures

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre

> Le port du masque est obligatoire dans les entreprises et dans les écoles à partir de 11 ans depuis le 1er septembre

08h50

Le ministère du Travail a annoncé jeudi à l'AFP que le cap des 50.000 contrôles sur les demandes de chômage partiel avait été franchi, avec un total de 225 millions d'euros de fraude dont plus de la moitié récupérés.

Les contrôles ont débouché sur 9.500 "suspicions" de fraude et 440 procédures pénales en cours, a-t-on appris de même source. Au total, la fraude est évaluée à 225 millions d'euros, dont plus de la moitié a déjà été bloquée ou récupérée, sur un dispositif global de 30 milliards d'euros.

08h38

La Cour suprême de justice du Salvador a annulé la mesure du gouvernement visant à réclamer un test négatif au nouveau coronavirus à tous les résidents de retour de l'étranger, ce qui a provoqué le courroux du chef de l'Etat.

La résolution, prise par la plus haute instance judiciaire du pays centroaméricain, a pour conséquence de "suspendre les effets des décisions adoptées par les autorités" qui devaient entrer en vigueur à partir de samedi. Elle a indigné le président salvadorien Nayib Bukele qui a dénoncé une "violation de l'Etat de droit". "Notre pays ne peut accepter des milliers de voyageurs quotidiens sans contrôle", a-t-il réagi peu après la décision de la Cour.

06h36

Donald Trump a affirmé mercredi que les Etats-Unis disposeraient à partir d'octobre d'un vaccin contre le Covid-19 largement distribué dans la population, malgré les avis contraires des experts sanitaires et les attaques de son adversaire Joe Biden qui le juge "disqualifié" pour gérer la pandémie.

"Nous sommes prêts. Nos militaires et les autres responsables sont prêts à agir. Nous pensons que (la distribution d'un vaccin) pourrait même commencer dès octobre. Sans doute novembre ou décembre au plus tard", a martelé le président américain lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, prenant ses distances avec le chef des autorités sanitaires américaines.