Il trouve un cerveau enveloppé dans du papier aluminium sur une plage

Une découverte peu ragoûtante. Un Américain a trouvé mardi matin un cerveau emballé dans du papier aluminium en se promenant sur une plage du Wisconsin.

Jimmy Senda, ouvrier du bâtiment et artiste à ses heures perdues, marchait comme chaque matin sur une plage de la ville de Racine, où il a l'habitude de ramasser des objets pour en faire des œuvres d'art. «Je suis tombé sur ce paquet carré, enveloppé dans du papier d'aluminium, et autour de lui, il y avait un élastique rose», raconte-t-il à Fox6 News. «Cela a piqué ma curiosité, alors je l'ai ouvert et ça ressemblait à un blanc de poulet. Il a fallu un peu de temps pour comprendre ce que je voyais. C'était un cerveau.»

A l'intérieur du paquet, l'homme de 47 ans a également découvert des fleurs et un morceau de papier sur lesquel des caractères en mandarin étaient imprimés. Pour être certain qu'il ne rêvait pas, Jimmy Senda est allé demander leur impression à des employés de la ville qui travaillaient à proximité. Pour eux aussi, il s'agissait bien d'un cerveau.

Le promeneur s'est alors décidé à appeler la police, qui lui a confirmé sa première impression une fois arrivée sur place. Le cerveau présumé a immédiatement été envoyé au bureau du médecin légiste du comté de Racine pour des examens. Selon la police, il ne s'agit pas d'un cerveau humain. Contacté par le Daily Mail, un porte-parole du bureau du médecin légiste a indiqué qu'il provenait d'un animal, mais impossible pour l'instant de savoir lequel. Il pourrait s'agir d'un cerveau de chat, selon TMZ.

Bien que sa découverte lui ait sans doute retourné l'estomac, Jimmy Senda est heureux que ce soit tombé sur lui. «Il y a beaucoup d'enfants et de familles ici, que se serait-il passé si un enfant l'avait trouvé ?»