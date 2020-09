Vidéo : Donald Trump accusé d'agression sexuelle par Amy Dorris, une ancienne mannequin

Son histoire remonte à plus de vingt ans mais Amy Dorris a bien l'intention de se faire entendre. Ancienne mannequin, elle affirme avoir été agressée sexuellement par Donald Trump. Elle explique que les faits se sont produits lors du tournoi de tennis de l'US Open à New-York, le 5 septembre 1997, et montre des photos sur lesquelles elle apparaît au côté de l'actuel président des Etats-Unis.

Dans une interview exclusive pour le Guardian, la victime présumée raconte qu'elle était âgée de 24 ans lorsque Donald Trump a enfoncé sa langue dans sa gorge. «Mais je l'ai poussé avec mes dents. Je le poussais. Et je pense que j'aurais pu lui blesser la langue», ajoute-t-elle. Selon elle, il l'aurait maintenue serrée contre lui pour l'empêcher de se dégager, tandis que ses mains étaient «partout sur [ses] fesses, [ses] seins, [son] dos, tout».

Au Guardian, Amy Dorris a fourni des preuves de sa rencontre avec Donald Trump, notamment son billet pour l'US Open ainsi que six photos sur lesquelles ils apparaissent tous les deux.

Elle aurait passé plusieurs jours avec l'actuel président des Etats-Unis en septembre 1997, lors d'un long week-end à New-York organisé par Jason Binn, son petit ami de l'époque. Ce dernier, fondateur de plusieurs magazines de mode et de luxe, était un ami de Donald Trump.

Le 5 septembre 1997, jour de l'agression présumée, le couple aurait rejoint le magnat de l'immobilier dans son bureau de la Trump Tower à Midtown Manhattan, avant de se rendre ensemble à l'US Open, dans le Queens.

Donald Trump s'en serait pris à Amy Dorris dans sa loge privée, une suite de luxe dans laquelle il avait convié d'autres amis. La plaignante raconte s'être rendue à la salle de bains, cachée derrière une cloison la rendant invisible pour le reste des convives.

«Je me souviens d'y être allée pour humidifier ma lentille de contact», indique-t-elle. Donald Trump l'aurait agressée à sa sortie de la pièce. Elle assure avoir dit «non, s'il vous plaît, arrêtez» mais, selon elle, le futur président des Etats-Unis «s'en fichait».

«Je me suis sentie violée», lâche l'ancienne mannequin qui ajoute que son agresseur présumé a continué à lui faire des avances ensuite, sans s'en prendre à elle physiquement. Accompagnée de son petit ami, elle a continué a fréquenter Donald Trump pendant plusieurs jours, rencontrant de nombreuses célébrités telles que Leonardo DiCaprio, Puff Daddy ou Lenny Kravitz.

In the Guardian today, Amy Dorris bravely told me about her allegation of sexual assault against Donald Trump.





On why now, she says: "I’ve noticed a shift in how women are being treated since he became president… so I am coming out for me, for my kids" https://t.co/p2VnJkYmx6

— Lucy Osborne (@Lucy_Osborne) September 17, 2020