DIRECT - Coronavirus : une recommandation sanitaire controversée dictée par l'administration Trump

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent. Redoutée dans le monde entier, la deuxième vague de la pandémie de coronavirus a pris de la consistance. L'Europe aborde un moment décisif dans la lutte contre le Covid-19 avec la rentrée scolaire et l'arrivée de l'automne, a averti l'OMS. Cette deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 31.095 morts.

> La France a enregistré 10.593 nouveaux cas en 24 heures

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre

> Le port du masque est obligatoire dans les entreprises et dans les écoles à partir de 11 ans depuis le 1er septembre

07h40

La principale autorité américaine de santé publique s'est vu imposer par l'administration Trump une directive controversée concernant les tests du Covid-19, au mépris des règles de fonctionnement scientifiques en vigueur en son sein, rapporte jeudi le New York Times.

Les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), la principale agence fédérale de santé publique aux Etats-Unis, a publié en août sur son site internet une recommandation déconseillant de dépister les personnes ayant été exposées au virus mais ne présentant aucun symptôme.