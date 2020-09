Le patron du FBI alerte sur une ingérence de la Russie, Donald Trump s'agace

Le genre de déclaration qui pourrait lui coûter sa place. Christopher Wray, directeur du FBI, a alerté le Congrès américain quant à des tentatives d'ingérences russes pour l'élection présidentielle du 3 novembre prochain.

«Il y a un consensus de nos services de renseignements pour dire que la Russie continue d'essayer d'influencer nos élections en 2020», a-t-il ainsi témoigné. Pour rappel, le Kremlin est accusé d'avoir influé le résultat du précédent scrutin présidentiel américain en 2016, en utilisant notamment les réseaux sociaux et du hacking. Facebook et Twitter ont récemment expliqué que des actions de déstabilisation avaient à nouveau lieu sur leurs plate-formes.

Cependant, Donald Trump réfute ces accusations, pensant qu'il s'agit d'un «canular». Il n'a d'ailleurs pas hésité à attaquer Christopher Wray sur les réseaux sociaux après son témoignage. «Mais Chris, tu ne vois pas l'activité de la Chine, alors qu'elle représente un danger plus important que la Russie, Russie, Russie», a-t-il ainsi tweeté. À noter qu'il a profité de la situation pour critiquer le vote par correspondance, l'un des autres points de crispation de la campagne.

But Chris, you don’t see any activity from China, even though it is a FAR greater threat than Russia, Russia, Russia. They will both, plus others, be able to interfere in our 2020 Election with our totally vulnerable Unsolicited (Counterfeit?) Ballot Scam. Check it out! https://t.co/mH3vrHWvS8

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2020