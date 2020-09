Une femme meurt à l'hôpital à cause d'une cyberattaque

Une suite d'évènements tragique. Après une cyberattaque au Centre hospitalier universitaire de Düsseldorf, une femme a perdu la vie alors qu'elle s'était présentée aux urgences et que l'hôpital n'a pas pu la recevoir.

N'étant pas en mesure d'être traitée à cause des conséquences de la cyberattaque, la patiente a été redirigée vers un hôpital situé dans la ville de Wuppertal, à plus de 30 kilomètres. Les médecins n'ont pas pu la prendre en charge pendant une heure, et la femme est décédée à l'hôpital.

Suite à l'attaque, le système informatique de l'établissement avait été perturbé, entraînant l'impossibilité pour le personnel d'accéder à leurs données.

Selon les autorités allemandes, trente serveurs de l'hôpital ont été cryptés et une note d'extorsion destinée à l'Université d'Heinrich Heine, qui partage le même serveur, a été laissée. Les autorités ont indiqué aux hackers que le centre hospitalier avait été touché, mettant en danger la santé des patients.

Une enquête est en cours sur les circonstances du décès de la patiente, et pourrait donner lieu à des poursuites pour homicide si le lien de son décès avec la cyberattaque était établi.