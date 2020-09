Décès de Ruth Bader Ginsburg : comment son successeur sera-t-il désigné ?

Ruth Bader Ginsburg, la doyenne de la Cour suprême des Etats-Unis, est décédée ce vendredi 18 septembre à l'âge de 87 ans. A quelques mois de l'élection présidentielle, son remplacement devrait se faire à l'issue d'une bataille politique.

En temps normal, après le décès de l'un des onze membres de la Cour suprême américaine, un nouveau juge est nommé à vie par le président des Etats-Unis avec le consentement du Sénat à la majorité absolue. Mais Ruth Bader Ginsburg, qui a été nommée en 1993 par le président démocrate Bill Clinton, ne souhaitait pas que son successeur soit choisi par l'actuel locataire de la Maison-Blanche : selon les informations de la National Public Radio (NPR), quelques jours avant son décès, la magistrate aurait confié à sa petite-fille que son «voeu le plus cher est de ne pas être remplacée tant qu'un nouveau président n'aura pas prêté serment».

Or, Donald Trump n'entend pas attendre jusqu'au mois de janvier prochain (date à laquelle la cérémonie de l'«Inauguration Day» est traditionnellement organisée) pour désigner un nouveau membre à la Cour suprême. «Nous avons été propulsés dans cette position de pouvoir et d'importance afin de prendre des décisions pour ceux qui nous ont fièrement élu, et on a longtemps considéré que la plus importante était la sélection des juges de la Cour suprême des Etats-Unis. Nous avons cette obligation, sans délai!» a-t-il twitté.

.@GOP We were put in this position of power and importance to make decisions for the people who so proudly elected us, the most important of which has long been considered to be the selection of United States Supreme Court Justices. We have this obligation, without delay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020