Des milliers de manifestants dans Bangkok pour protester contre le gouvernement

Des milliers de jeunes ont commencé à manifester samedi 19 septembre à Bangkok en Thailande. Ils espèrent la démission du Premier ministre, plus de démocratie, voire même une réforme de la monarchie, sujet tabou en Thaïlande.

En début d'après-midi, plusieurs milliers de manifestants étaient réunis sur le campus de la faculté de Thammasat dans le centre de Bangkok après en avoir forcé les portes. Le rassemblement est appelé à durer jusqu'à dimanche: des manifestants doivent alors marcher vers la Maison du gouvernement pour présenter leurs doléances.

Les activistes étudiants viennent à leur tour d'entrer sur la place de Sanam Luang, face au Palais Royal de #Bangkok . Les manifestants anti-gouvernementaux y sont de plus en plus nombreux. #19กันยาทวงอํานาจคืนราษฎร #Thaïlande #whatshappeninginthailand pic.twitter.com/mmdjgTJDJL

More protesters gather at the #SanamLuang rally site. #BangkokPost #Thailand #politics pic.twitter.com/TXxfgFmXDI

— Bangkok Post (@BangkokPostNews) September 19, 2020