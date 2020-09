DIRECT - Coronavirus : plus de 13.000 nouveaux cas en 24 heures

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent. Redoutée dans le monde entier, la deuxième vague de la pandémie de coronavirus a pris de la consistance. L'Europe aborde un moment décisif dans la lutte contre le Covid-19 avec la rentrée scolaire et l'arrivée de l'automne, a averti l'OMS. Cette deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 31.249 morts.

> La France a enregistré 13.215 nouveaux cas en 24 heures

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre

> Le port du masque est obligatoire dans les entreprises et dans les écoles à partir de 11 ans depuis le 1er septembre

La France a enregistré 13.215 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un nouveau record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays, selon les chiffres publiés vendredi par Santé Publique France. L'organisme a également déclaré 123 nouveaux décès en 24 heures, en soulignant que cette hausse de la mortalité était liée à un «rattrapage de données»d'un établissement hospitalier de l'Essonne concernant notamment 76 décès.

«Les dossiers d’admissions et de décès» saisis par cet établissement «viennent d’être envoyés de façon rétrospective», explique SPF sur son site internet. «Ce rattrapage de données concerne 237 dossiers d’admissions dont 76 décès (jusqu’à la semaine S29), ce qui explique l’augmentation du nombre de décès déclarés ce jour».

Quelque 3.626 malades du Covid ont par ailleurs été hospitalisés sur les sept derniers jours, soit 403 de plus par rapport aux chiffres annoncés la veille, dont 571 en réanimation, a indiqué le service public de santé.

En revanche, le taux de positivité (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées) est resté stable, à 5,4%.

Depuis le début de l'épidémie, au moins 31.249 décès liés au Covid ont été enregistrés en France, dont 20.689 en milieu hospitalier.