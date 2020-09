L'Agence spatiale russe déclare Vénus «planète russe»

Ce mardi 15 septembre, le directeur de l'Agence spatiale russe a fait une déclaration pour le moins surprenante : il a affirmé que selon lui, Vénus était une planète russe.

Face à la presse au début de la semaine, Dmitri Rogozin, directeur de l'agence Roscosmos et ex-vice-président du gouvernement russe, a ainsi déclaré : «Nous pensons que Vénus est une planète russe».

Selon lui, les raisons de cette appropriation soudaine sont simples : le «pays a été le premier et le seul à s'être posé sur Vénus» et un certain nombre de sondes (dont Venera 7) ont été envoyées vers cette planète au cours de ces dernières décennies. «Notre sonde a collecté des informations sur la planète : c'est un véritable enfer», a expliqué le directeur de l'agence spatiale. La Nasa, en revanche, n'a jamais mené ce genre d'exploration.

«Nous ne devons pas traîner», a ajouté Dmitri Rogozin. Roscosmos a désormais l'intention de lancer de nouvelles expéditions sur Vénus. L'agence estime notamment que cette planète, qu'elle juge «plus intéressante que Mars», pourrait aider les scientifiques à comprendre les mécanismes du changement climatique sur Terre.