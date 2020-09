DIRECT - Coronavirus : la Belgique franchit le cap des 100.000 cas

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent. Redoutée dans le monde entier, la deuxième vague de la pandémie de coronavirus a pris de la consistance. L'Europe aborde un moment décisif dans la lutte contre le Covid-19 avec la rentrée scolaire et l'arrivée de l'automne, a averti l'OMS. Cette deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 31.249 morts.

> La France a enregistré 13.498 nouveaux cas en 24 heures

> La France pourra produire 100 millions de masques par semaine en décembre

> Le port du masque est obligatoire dans les entreprises et dans les écoles à partir de 11 ans depuis le 1er septembre

8h20

La Belgique a franchi dimanche le cap des 100.000 infections au nouveau coronavirus, après une nette accélération des tests positifs ces dernières semaines, comme dans de nombreux pays européens, révèlent les chiffres de l'institut de santé publique Sciensano.

Ce pays de 11,5 millions d'habitants recensait dimanche 100.748 cas de Covid-19 et 9.944 décès, sur fond de multiplication des tests.

La Belgique est, avec l'Espagne et la Suède notamment, dans le peloton de tête des Etats européens comptant le plus de contaminations. Elle affichait ce week-end environ 8.600 cas pour un million d'habitants contre 6.800 en France, selon des chiffres compilés par l'AFP.

4h00

Les Italiens sont appelés dimanche à défier la progression du coronavirus et aller voter, tout particulièrement aux élections régionales en Toscane, un bastion de gauche depuis un demi-siècle dont rêve de s'emparer l'extrême droite.

Sept régions - plus de 20 millions d'habitants - doivent élire leurs présidents. Dans trois d'entre elles, une possible victoire de la droite serait une rebuffade pour le gouvernement de Giuseppe Conte, coalition formée voici un an entre le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et le Parti démocrate (PD, centre-gauche).

Tous les Italiens doivent en outre se prononcer sur un référendum national sur la réduction du nombre de parlementaires, une promesse électorale du M5S qui devrait se concrétiser. Le nombre d'élus passerait de 945 à 600. Aujourd'hui, l'Italie a le deuxième parlement le plus fourni en Europe, derrière le Royaume-Uni (environ 1.400), et devant la France (925).

Pour ce tout premier scrutin organisé depuis la pandémie, les réticences des électeurs les plus âgés pèseront certainement sur l'affluence dans les bureaux de vote, qui ouvrent leurs portes ce dimanche de 7h00 à 23h00 locales, mais aussi lundi de 7h00 à 15h00.

Seulement 1.820 électeurs, confinés chez eux à cause du coronavirus, ont demandé à voter à distance. C'est le cas de l'ex-chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, diagnostiqué avec le virus mais sorti depuis quelques jours de l'hôpital.