Japon : un site pour signaler les excès de bureaucratie tombe en panne

Elle a été victime de son succès. A peine un jour après son lancement, une plateforme en ligne mise en place par le gouvernement japonais, pour permettre à chacun de signaler des excès de bureaucratie, a dû être suspendue car elle croulait déjà sous les plaintes.

La mise à disposition avait été annoncée jeudi par Taro Kono, devenu mercredi dernier ministre de la Réforme administrative, une priorité du nouveau Premier ministre japonais Yoshihide Suga.

«Veuillez nous envoyer des informations sur des réglementations inutiles, qui entravent votre travail», avait-il écrit sur son compte Twitter japonais. Mais l’opération a dû être suspendue dès le lendemain, vendredi par Taro Kono. «J'ai reçu beaucoup plus de courriels que ce à quoi je m'attendais», a-t-il expliqué.

«Je suspends la réception de nouveaux courriels afin d'examiner ceux que j'ai déjà reçus», a-t-il ajouté, précisant que le nouveau service avait reçu plus de 3.000 mails en quelques heures.

I set up a digital “meyasubako” to receive suggestions for regulatory reforms. It received more than 3,000 emails in just hours! We are now reading them.

— KONO Taro (@konotaromp) September 17, 2020