Coronavirus : un test sous forme de bain de bouche lancé au Canada

Une alternative crédible au prélèvement nasal ? Au Canada, la province de Colombie-Britannique vient d'autoriser un nouveau type de test de dépistage du coronavirus, qui prend la forme d'un bain de bouche. Il est pour l'instant réservé aux enfants et adolescents âgés de 4 à 19 ans.

«C'est un nouveau gargarisme salin où vous mettez un peu de solution saline normale, donc de l'eau stérile, dans votre bouche, vous la faites tourner un peu et vous la crachez dans un petit tube», a expliqué le docteur Bonnie Henry, responsable de la santé en Colombie-Britannique, lors d'une conférence de presse jeudi, cité par CNN. «Et c'est un moyen de prélèvement plus simple pour les jeunes», a-t-il ajouté, celui-ci étant moins intrusif et désagréable qu'un test nasopharyngé, le plus courant dans le monde.

Il est également plus facile à administrer, puisqu'il n'a pas besoin d'être effectué par un professionnel de santé. Il peut être réalisé par exemple sous le contrôle des parents ou même par l'enfant tout seul. De quoi soulager les centres de tests, devant lesquels se forment actuellement de longues files d'attente au Canada, alors que le pays fait face à une remontée des cas de Covid-19.

Ce test, «l'un des premiers de ce type au monde» selon le docteur Henry, ne doit pas être fait n'importe comment. La solution saline doit être gardée en bouche au moins 30 secondes avant d'être crachée. Il est conseillé de ne pas boire, manger, mâcher du chewing-gum ou se brosser les dents dans les heures précédant le test.

Aussi fiable qu'un test PCR



Selon les autorités sanitaires locales, qui ont comparé les résultats des deux méthodes sur les adultes et les enfants, ce nouveau test de dépistage est aussi fiable qu'un test PCR classique. Il n'est pour l'instant réservé qu'aux enfants en âge d'aller à l'école, mais pourrait ensuite être généralisé à l'ensemble de la population de Colombie-Britannique.

Ce prélèvement via un bain de bouche se rapproche des tests salivaires, autorisés la semaine dernière en France pour les personnes symptomatiques et qui seront disponibles «très probablement d’ici à fin septembre ou début octobre» selon Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique.