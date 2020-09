Deux démineurs meurent en tentant de neutraliser des explosifs de la Guerre 39-45

Les îles Salomon, un Etat du Pacifique situé au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont été, dimanche 20 septembre, le théâtre d'un drame aussi terrible que rare. Deux experts en déminage, un Britannique et un Australien, sont morts dans l'explosion de munitions datant de la Seconde Guerre mondiale alors qu'ils essayaient de les neutraliser. Une enquête a été ouverte.

Le Britannique Stephen, dit «Luke», Atkinson et l'Australien Trent Lee avaient beau être des experts rompus à l'exercice, ils n'ont rien pu faire face à ces armes, qui, malgré les années, n'ont rien perdu de leur dangerosité.

An Australian man has died while helping remove World War Two bombs from the Solomon Islands.





Trent Lee and a colleague were killed when one of the devices they were trying to secure - exploded. @MarkWBurrows #9News pic.twitter.com/QTrRo8mGJ9

— 9News Melbourne (@9NewsMelb) September 21, 2020