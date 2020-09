DIRECT - Coronavirus : les Etats-Unis frôlent les 200.000 morts

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent. L'Europe aborde un moment décisif dans la lutte contre le Covid-19, a averti l'OMS. Cette deuxième vague inquiète de plus en plus en France, où le dernier bilan s'élève à 31.285 morts.

> La France a enregistré 10.569 nouveaux cas en 24 heures

> Le protocole sanitaire dans les écoles doit être allégé

> Le port du masque est pbligatoire dans les entreprises et dans de nombreuses villes

08h24

La pandémie de Covid-19 a un impact économique "dévastateur" sur les populations les plus vulnérables au monde, déplacées ou vivant dans des zones de conflit, poussées à la faim ou à la déscolarisation, selon l'étude d'une ONG publiée ce lundi.

Dans l'enquête "Spirale descendante" réalisée dans 14 pays (Mali, Afghanistan, Venezuela...), le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) indique que près de trois-quarts des quelque 1.400 personnes interrogées font état d'une nette dégradation de leur situation à cause de la crise sanitaire. Selon cette enquête, 77% d'entre elles avaient perdu leur emploi ou vu leurs salaires diminuer depuis mars, 70% ont dû réduire le nombre de repas dans leur foyer, et 73% se disent moins susceptibles d'envoyer leurs enfants à l'école à cause de leurs difficultés financières.

06h00

Les Etats-Unis frôlent désormais la barre hautement symbolique des 200.000 morts du coronavirus. Ils demeurent de loin le pays le plus touché au monde avec 199.474 décès à ce jour selon les dernières données diffusées par l'université américaine Johns Hopkins dans la nuit de dimanche à lundi.

04h02

Le gouvernement du Québec, confronté à une résurgence du nombre de cas de contamination au Covid-19, a annoncé des restrictions liées aux rassemblements, notamment à Montréal, afin de prévenir une deuxième vague de coronavirus.

Le nombre de personnes autorisées lors de rassemblements dans les "salles louées, les lieux de culte, les événements festifs, les mariages" passe de 250 à 50 personnes à partir de lundi, a expliqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, lors d'une conférence de presse.