Donald Trump affirme qu'il désignera vendredi ou samedi un nouveau juge pour la Cour suprême

Trois jours après le décès de Ruth Bader Ginsburg, la doyenne de la Cour suprême américaine, Donald Trump a indiqué qu'il désignerait un nouveau juge vendredi ou samedi.

Pourtant, Ruth Bader Ginsburg, nommée il y a 27 ans par le président démocrate Bill Clinton, aurait confié à sa petite-fille ne pas vouloir être remplacée avant l'élection du prochain président.

Des dernières volontés visiblement balayées d'un revers de main par Donald Trump, qui avait écrit sur sa page Twitter, le lendemain du décès. «Nous avons cette obligation, sans délai !».

.@GOP We were put in this position of power and importance to make decisions for the people who so proudly elected us, the most important of which has long been considered to be the selection of United States Supreme Court Justices. We have this obligation, without delay!

