Vidéo : une nouvelle violente explosion touche un bâtiment du Hezbollah au Liban

Un bâtiment du Hezbollah a violemment explosé ce mardi, près du village d’Aïn Qana, au sud du Liban.

Une importante et épaisse fumée noire s’est alors élevée dans le ciel, au-dessus de l’endroit appartenant au mouvement chiite armé. Des vidéos et des images ont ensuite été publiées sur les réseaux sociaux.

A Hezbollah weapon storage in one of the villages in southern Lebanon exploded about an hour ago! They claim it was a gas station. Sure.... pic.twitter.com/sE0fdiVsBr — Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) September 22, 2020

#Lebanon videos circulating online show the enormous dark cloud caused by the explosion in South Lebanon that occurred moments ago. Some news says its a Gas station or a big container that caught fire & exploded.



pic.twitter.com/J6LsADI2cm — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) September 22, 2020

#BREAKING: another explosion in #Lebanon. Look at the site of the explosion in #Qana in southern Lebanon.

pic.twitter.com/27ZqvSW0PL — Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) September 22, 2020

Il s’agirait d’un «accident», a indiqué à l’AFP une source proche du parti pro-iranien, confirmant que le site était bien utilisé par le Hezbollah, mais qu'il ne servait pas à entrposer des armes. Une source militaire a elle avancé que des munitions s'y trouvaient.

Un photographe de l'AFP sur les lieux a indiqué que le secteur a été bouclé par des membres du mouvement.

Selon l'Agence nationale d'information (ANI), l'explosion, «aux causes inconnues, a coïncidé avec le survol de l'aviation ennemie, qui depuis ce matin n'a pas quitté le ciel» de la région où se trouve Aïn Qana, en allusion à Israël.

Poids lourd de la vie politique, représenté au gouvernement et au Parlement libnais, le Hezbollah est militairement engagé aux côtés du régime de Bachar al-Assad dans le conflit en Syrie, où il est régulièrement la cible de frappes israéliennes.