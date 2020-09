Barack Obama donne son numéro de téléphone pour qu’on lui envoie des textos

La boîte de réception risque d'exploser. Barack Obama a partagé sur Twitter un numéro de téléphone, afin que ses concitoyens américains puissent lui envoyer des textos quand ils le souhaitent.

«Ok, essayons quelque chose de nouveau. Si vous êtes aux Etats-Unis, envoyez-moi un texto au 773-365-9687. Je veux savoir ce que vous faites, ce que vous avez en tête, et comment vous comptez voter cette année», écrit l'ancien président. Une manière de procéder pour le moins originale, alors qu'il fait actuellement campagne pour Joe Biden dans l'élection qui l'oppose à Donald Trump.

All right, let's try something new. If you’re in the United States, send me a text at 773-365-9687 — I want to hear how you're doing, what's on your mind, and how you're planning on voting this year.





I'll be in touch from time to time to share what's on my mind, too. pic.twitter.com/NX91bSqbtG

— Barack Obama (@BarackObama) September 23, 2020