DIRECT - Coronavirus : bars et restaurants fermés dès samedi à Marseille et en Guadeloupe, Paris et d'autres grandes villes en «zone d'alerte renforcée»

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent, raison pour laquelle le gouvernement a considérablement durci le ton mercredi soir en annoncant une série de mesures restrictives. Bars et restaurants devront fermés dès samedi à Marseille et en Guadeloupe. A Paris et dans 7 autres grandes villes, les salles de sports et les gymanses aussi fermeront à partir de lundi.

> La métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe placés en alerte maximale

> Paris et plusieurs autres grandes villes placés en zone d'alerte renforcée

> Le port du masque est obligatoire dans les entreprises

19h48

Dans la métropole d'Aix-Marseille et en Guadeloupe, tous les bars et les restaurants devront fermer à partir de samedi.

19h44

Olivier Veran vient d'annonce une série de mesures restrictives concernant entre Paris, sa petite couronne, les métropoles de Lille, Saint-Etienne, Toulouse, Grenoble, Montpellier, Rouen et Rennes. Les rassemblements de plus de 1.000 habitants sont interdits et tout comme ceux de plus de 10 personnes dans l'espace public.

A partir de lundi, les salles de sports vont fermer et des fermetures anticipées des bars à partir de 22h seront mises en place par les préfets. Lyon, Bordeaux et Nice étaient déjà concernés par ces mesures.

19h40

La métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe placés en alerte maximale. Paris et Lyon sont en alerte renforcée.

19H37

«Nous risquons d'atteindre une situation critique en Rhône-Alpes», prévient Olivier Véran. Le ministre de la Santé a aussi rappelé que le système de santé était mis «sous tension» en région parisienne.

18h18

Le Royaume-Uni a enregistré mercredi plus de 6.178 nouveaux cas de Covid-19, confirmant une forte poussée de l'épidémie crainte par les autorités dans le pays le plus durement frappé en Europe, avec près de 42.000 morts. Ces nouveaux cas portent à 409.729 le nombre de diagnostics positifs depuis le début de l'épidémie, selon les chiffres publiés mercredi par le ministère de la Santé.

14h39

Le ministre de la Santé Olivier Véran présentera ce mercredi une nouvelle cartographie de l'épidémie, qui fera passer plusieurs métropoles, dont Paris, en catégorie "super-rouge" ou "écarlate", ce qui induira une série de nouvelles restrictions sanitaires, a-t-on appris de source gouvernementale.

Après un conseil de défense consacré au Covid dans la matinée, Olivier Véran présentera à 18H00 une nouvelles cartographie de la circulation du virus, en particulier dans les grandes villes, et précisera les différentes réponses recommandées selon les catégories où les villes auront été placées, entre "rouge", "super-rouge" et écarlate".

13h26

Le gouvernement allemand a adopté mercredi la suspension de ses règles constitutionnelles de discipline budgétaire pour 2021, et va devoir emprunter pour la seconde année consécutive, face à l'impact continue de la pandémie de Covid-19 sur ses finances.

"Pour 2020 et 2021, nous sommes obligés de demander au Bundestag (parlement) de nous autoriser à emprunter une somme inhabituellement élevée", a déclaré le ministre des Finances Olaf Scholz mercredi, après l'adoption du projet de budget 2021 en conseil des ministres.

13h21

La pandémie du nouveau coronavirus a contaminé plus de 5 millions de personnes en Europe depuis l'apparition des premiers cas en Chine en décembre, selon un bilan réalisé par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11H00 GMT.

Au total, 5.000.421 cas ont été recensés en Europe pour 227.130 décès, dont plus de la moitié en Russie (1.122.241 infections, 19.799 morts), en Espagne (682.267, 30.904), en France (502.541, 31.416) et au Royaume-Uni (403.551, 41.825).

09h56

Le Japon envisage d'assouplir à partir d'octobre les restrictions d'entrée sur son territoire liées à la pandémie, en autorisant l'accès des ressortissants étrangers pour un séjour supérieur à trois mois, ont rapporté mercredi des médias nippons. Les touristes seraient exclus de ce dispositif et le nombre d'entrées quotidiennes serait limité à 1.000, précisent les médias, alors que le Japon cherche à redémarrer son économie mise à mal par le coronavirus et se prépare à accueillir les Jeux olympiques de Tokyo, reportés à 2021.

08h14

Le groupe nippon Fujifilm a annoncé mercredi que son médicament Avigan, déjà autorisé pour des formes de grippe sévère, avait permis une réduction "statistiquement significative" du temps de guérison de patients atteints du nouveau coronavirus.

Sur 156 patients inclus dans un essai clinique de phase III mené au Japon, la durée médiane de convalescence a été de 11,9 jours pour ceux traités avec Avigan et de 14,7 jours pour ceux du groupe placebo, a détaillé le groupe dans un communiqué. La fin de convalescence dans l'essai était définie comme le moment où le coronavirus n'était plus détecté via des tests PCR, assorti d'une baisse des symptômes (niveaux de température, de saturation en oxygène, imagerie pulmonaire).

01h24

Au placard les costumes de princesse, les déguisements de Batman et masques de Donald Trump : les autorités sanitaires ont cette année appelé les Américains à renoncer aux très traditionnelles célébrations d'Halloween et à rester sagement chez eux pour conjurer le spectre du coronavirus.

Le soir du 31 octobre, des millions d'enfants américains ont pour coutume de revêtir des tenues plus ou moins effrayantes et de faire du porte à porte pour réclamer aux riverains des confiseries, en lançant la phrase magique : "trick or treat" ("un bonbon ou un sort"). La pandémie de Covid-19 bouleversera Halloween cette année. "De nombreuses activités traditionnelles d'Halloween peuvent présenter un grand risque de propagation des virus", soulignent les Centres de prévention et lutte contre les maladies (CDC) dans un communiqué.

00h39

En une semaine, 16 décès dus au coronavirus ont été enregistrés en Guadeloupe, a indiqué la préfecture mardi, un nombre record depuis le début de l'épidémie, portant à 42 le nombre total de morts dans l'archipel.