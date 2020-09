Facebook a démantelé deux réseaux de faux comptes liés à la Chine et aux Philippines

Facebook continue son grand ménage et le fait savoir. Le réseau social a annoncé, mardi 22 septembre, avoir démantelé deux réseaux de faux comptes liés à la Chine et au Philippines. Ils présentaient «un comportement inauthentique coordonné au nom d'une entité étrangère et gouvernementale», visant à «induire les gens en erreur sur qui ils sont et ce qu'ils font».

Avec 57 comptes Facebook, 31 pages et 20 comptes Instagram supprimés, le réseau philippin était essentiellement national et publiait à propos de la politique intérieure du pays, diffusant également des critiques du Parti communiste et de ses militants.

Today we announced two CIB takedowns: a Chinese network targeting Southeast Asia, with very limited US-focused activity, and a domestic Philippine network that is linked to the Philippine military and police. https://t.co/5HzVMVQvvQ — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) September 22, 2020

Les individus à l'origine de ces publications ont tenté de cacher leur identité mais le réseau social affirme que ses recherches ont «révélé des liens avec l'armée philippine et la police philippine».

Du côté du réseau chinois, l'entreprise de Mark Zuckerberg a recensé 155 comptes Facebook, 9 groupes, 11 pages et 6 comptes Instagram supprimés.

Leurs actions ciblaient principalement les Philippines, l'Asie du sud-est et les Etats-Unis. Facebook précise que ces faux comptes «se faisaient passer pour des locaux» dans les pays visés, utilisant des VPN (un réseau virtuel privé) pour dissimuler leur véritable localisation.

Une activité jugée modeste aux Etats-Unis

De nombreuses publications traitaient des intérêts de Pékin concernant l'activité navale en mer de Chine méridionale, faisaient l'éloge et parfois la critique de l'Empire du milieu, ou diffusaient du contenu favorable au président philippin, Rodrigo Duterte.

L'activité du réseau aux Etats-Unis, jugée modeste par Facebook, était surtout relative à l'élection présidentielle de 2020. «Ils ont publié du contenu à la fois en faveur et contre les candidats Pete Buttigieg, Joe Biden et Donald Trump». Les individus à l'origine de ces actions ont été détectés dans la province du Fujian, en Chine.

Au dela du fait qu'ils mentent sur leur identité, ces faux comptes organisés représentent une menace car le fonctionnement en réseau leur permet d'amplifier leurs propres contenus. En aimant et partageant les publications des uns et des autres, ils peuvent prendre une place considérable.