Un T-Shirt Aladdin de 1992 vendu plus de 5.000 euros aux enchères aux États-Unis

Un marché en plein boum. Un tee-shirt à l’effigie du génie d’Aladdin vient de trouver preneur pour 6000 dollars (5.110 euros).

Les vêtements promotionnels pour les films et dessins animés vintage s’arrachent sur Internet, a rapporté le Wall Street Journal.

Would you believe me if I said someone sold this for 6k pic.twitter.com/59LqFKxkkk

— Jonathan Wolfe (@JonathanWWolfe) September 17, 2020