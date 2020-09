DIRECT - Coronavirus : colère des élus marseillais après les annonces d'Olivier Véran

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent, raison pour laquelle le gouvernement a considérablement durci le ton mercredi soir en annoncant une nouvelles série de mesures restrictives. Bars et restaurants devront fermer dès samedi à Marseille et en Guadeloupe. A Paris et dans 7 autres grandes villes, les salles de sports et les gymanses aussi fermeront à partir de lundi.

> La France a enregistré hier 13.072 nouveaus cas

> La métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe placés en alerte maximale

> Paris et plusieurs autres grandes villes placés en zone d'alerte renforcée

06h00

L'annonce de mesures strictes à Marseille, où les bars et les restaurants devront fermer à partir de samedi, a suscité la colère des élus de la région.

Le président de la région, Renaud Muselier, a dénoncé une "punition collective extrêmement dure pour l'économie de nos territoires". La maire de Marseille, Michèle Rubirola, a exprimé sur Twitter son "étonnement" et sa "colère". "La violence des annonces" d'Olivier Véran "n'est pas acceptable", a déclaré son premier adjoint, Benoît Payan. Et la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a évoqué le risque d'une "catastrophe économique" pour la région.

01h01

En pleine résurgence de l'épidémie, le gouvernement britannique a lancé jeudi en Angleterre et au Pays de Galles son application de traçage des cas de nouveau coronavirus, quatre mois après la date initialement prévue.

00h28

Les habitants de la ville brésilienne de Manaus, fortement infectés par le coronavirus, bénéficieraient désormais d'un niveau d'immunité collective permettant de contrôler la circulation virale, selon une étude préliminaire.

Selon le modèle mathématique utilisé par cette étude, publiée sur le site medRxiv, 66% des habitants de Manaus, où la pandémie a fait un passage aussi rapide que brutal, possèderaient des anticorps contre le coronavirus. Ce taux serait suffisamment élevé pour que la maladie ne puisse plus se propager efficacement, a indiqué le groupe de 34 chercheurs brésiliens et internationaux, auteurs de cette étude qui n'a cependant pas encore fait l'objet d'un examen par des pairs.