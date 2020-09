Election américaine : Donald Trump refuse d'accepter une transition pacifique en cas de défaite

C'est l'une des grandes craintes de l'élection présidentielle américaine. Et si Donald Trump n'acceptait pas sa défaite ? Le pensionnaire de la Maison Blanche a de nouveau semé le doute ce 23 septembre alors qu'il était questionné sur le sujet en conférence de presse.

Lorsqu'un journaliste lui demande s'il s'engage à un transfert pacifique du pouvoir, il répond ainsi : «Il va falloir que nous voyions ce qui se passe. Débarrassons-nous de ces bulletins (de vote par correspondance, ndlr) et ce sera très pacifique, il n'y aura pas de transfert vraiment, ce sera une continuation». Par ces mots, il sous-entend que le vote à distance est truqué, et qu'il favoriserait son rival Joe Biden. Il a d'ailleurs soutenu plusieurs mesures pour handicaper ce mode de scrutin, quand les démocrates le réclament pour éviter des grands rassemblements en pleine pandémie de coronavirus.

