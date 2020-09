Qui est Barbara Lagoa, l'une des favorites pour le poste de juge à la Cour suprême américaine ?

Un duel pour la Cour suprême. Amy Coney Barrett et Barbara Lagoa sont les deux favorites pour le poste. Cette dernière a d'ailleurs été qualifiée de «femme formidable» par Donald Trump, qui doit annoncer son choix ce 26 septembre.

Une juriste très conservatrice

Nommée à la Cour suprême de Floride en janvier 2019, Barbara Lagoa a été promue juge dans une cour fédérale d'appel à Atlanta par Donald Trump. Pendant ses années en tant que juriste, ses prises de position la classe comme juge conservatrice. La seule inconnue est son idéologie en ce qui concerne l'avortement. Or, cette donnée est très importante pour le camp républicain et notamment l'électorat évangéliste.

Cela pourrait d'ailleurs jouer en sa défaveur, puisque le mouvement pro-vie fait campagne pour la nomination d'Amy Coney Barrett, beaucoup plus claire sur le sujet. Barbara Lagoa est en revanche moins clivante que sa collègue. Parmi les mesures importantes sur lesquelles elle a travaillé : le maintien d'une loi interdisant le droit de vote aux anciens détenus de Floride s'ils n'ont pas remboursé leurs dettes. Un choix vu par les démocrates comme une volonté d'empêcher les Noirs américains de voter.

Fille de réfugiés cubains

Son parcours personnel est assez original pour une potentielle candidate à la Cour suprême. Cette mère de trois enfants âgée de 52 ans est la fille d'exilés cubains. Ses parents avaient en effet fui le régime de Fidel Castro avant sa naissance. Totalement bilingue, elle a été très active dans certains dossiers importants pour la communauté cubaine, particulièrement représentée en Floride.

Un combat qui lui vaut une certaine popularité chez les Cubains américains depuis une affaire qui remonte au mandat de Bill Clinton. Elle avait ainsi représenté la famille américaine d'Elian Gonzales, un jeune enfant de 5 ans retrouvé par des garde-côtes alors que sa mère venait de mourir dans un naufrage. Elle avait tenté d'emmener son fils avec elle aux Etats-Unis. Barbara Lagoa n'arrivera pas à faire rester le garçon sur le territoire, puisqu'il a été rendu à son père à Cuba. Cette défaite l'aurait profondément marquée.

Ses origines comme outil politique ?

Cette expérience, ses origines et son Etat de naissance, la Floride, font d'elle une candidate très importante en terme de voix potentielles en faveur de Donald Trump pour l'élection présidentielle de 2020. En effet, elle serait la seconde hispanique à rejoindre la Cour suprême, et la première descendante de Cubains. Une chose que le président sortant ne sous-estime pas, d'autant que la Floride est un Etat majeur dans le scrutin, et pourrait à terme décider du gagnant final.