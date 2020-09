Un couple au sommet. Barack et Michelle Obama sont les personnalités les plus admirées du monde en 2020, d'après un vaste sondage international YouGov paru mercredi.

Du côté des hommes, c'est la première fois que l'ancien président américain atteint la première place du classement, réalisé tous les ans par YouGov depuis 2014. Le premier dirigeant noir des Etats-Unis dépossède Bill Gates de sa première place, qui glisse seulement d'un rang. Selon l'institut de sondage, le cofondateur de Microsoft paye les fausses rumeurs sur son rôle supposé dans la pandémie de coronavirus. Malgré son autoritarisme et les preuves de plus en plus accablantes de la répression des Ouïghours par Pékin, le président chinois Xi Jinping gagne une place et se retrouve en troisième position.

Chez les femmes, Michelle Obama conserve sa première place, qu'elle avait acquise l'an dernier aux dépens d'Angelina Jolie. L'actrice américaine, dauphine de l'ex-First Lady, gagne une place par rapport à 2019. La reine Elizabeth II complète le podium.

Tous sexes confondus, la plus grande progression est à mettre à l'actif d'Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, qui passe de la 13e à la 9e place. A l'inverse, la militante pakistanaise pour les droits des femmes et prix Nobel de la paix 2014 Malala Yousafzai chute de huit places, rétrogradant de la 6e à la 14e position.

(©Capture d'écran YouGov)

Les personnalités du divertissement dominent le classement des femmes les plus admirées, note YouGov. Parmi les vingt premières, douze sont des actrices, des chanteuses ou des animatrices TV, à l'image d'Oprah Winfrey (4e), de Jennifer Lopez (5e), d'Emma Watson (6e) ou de Scarlett Johansson (7e). Chez les autres, Greta Thunberg fait son entrée dans le classement, à la 18e place.

Goldman et Marceau deuxièmes en France

Les personnalités politiques, du monde de l'entreprise ou sportives sont davantages représentées dans le classement des hommes. Dans les vingt premiers se glissent huit chefs d'Etats, actuels ou anciens. Exceptés Barack Obama (1er) et Xi Jinping (3e), on retrouve Narendra Modi (4e), Vladimir Poutine (12e), Donald Trump (15e), le pape François (18e) ou encore Recep Tayyip Erdogan (19e). Du côté des sportifs, Cristiano Ronaldo (6e) devance Lionel Messi (11e).

YouGov souligne que le sondage 2020 est le plus large jamais réalisé depuis la création de ce classement en 2014. Pas moins de 45.000 personnes habitant 42 pays et territoires ont été interrogées. L'étude s'est déroulée en deux temps. De janvier à mars, les répondants ont été questionnés de façon ouverte sur les personnalités qu'ils admiraient le plus. De là, une liste de 20 hommes et une de 20 femmes ont été dégagées, agrémentées de quelques autres personnalités locales. Puis, de mai à septembre, les sondés ont dû choisir les personnes qu'ils admiraient le plus, et celle qu'ils plaçaient tout en haut.

YouGov a communiqué les résultats du sondage par pays. En France, Barack et Michelle Obama sont en tête, comme au niveau mondial. Mais la suite du classement est assez différente. Les personnalités françaises arrivent très haut. Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau se classent en effet deuxièmes, devant respectivement le Dalaï-lama et la reine Elizabeth II.