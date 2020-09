DIRECT - Coronavirus : Olivier Véran en déplacement à Marseille

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent, raison pour laquelle le gouvernement a considérablement durci le ton mercredi soir en annoncant une nouvelles série de mesures restrictives.

> La France a enregistré jeudi 16.096 nouveaus cas

> La métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe placées en alerte maximale

> Paris et plusieurs autres grandes villes placées en zone d'alerte renforcée

08h20

Le ministre de la Santé se déplacera à Marseille vendredi, deux jours après avoir annoncé des mesures très strictes pour la deuxième ville de France, particulièrement exposée au covid-19, a-t-on appris auprès du gouvernement. Olivier Véran doit se rendre à l'hôpital public de la Timone, où il visitera notamment le service de réanimation, avant de rencontrer un épidémiologiste, le professeur Arnaud Fontanet.

08h11

La ville de Moscou, confrontée à un nouvel essor des contaminations par le nouveau coronavirus, a demandé vendredi aux séniors et aux personnes de se confiner, et aux entreprises de privilégier le télétravail. "Les Moscovites de plus de 65 ans, et les plus jeunes souffrant de maladies chroniques ne doivent plus sortir de chez eux ou de leur jardin", écrit le maire Sergueï Sobianine sur son site internet. Il leur demande aussi de limiter leurs contacts avec leurs proches, tout en recommandant à ces derniers de faire les courses et de se charger des formalités de leurs aînés.

04h56

L'édition 2021 du fameux carnaval de Rio de Janeiro, qui devait se tenir en février prochain, a été reportée sine die en raison de l'épidémie de Covid-19, encore très active au Brésil, a annoncé jeudi un responsable.

"Nous sommes arrivés à la conclusion que l'événement devait être reporté. Nous ne pouvons tout simplement pas le faire en février. Les écoles de samba n'auront ni le temps ni les ressources financières et organisationnelles pour être prêtes pour février", a dit à des journalistes Jorge Castanheira, le président de la Ligue indépendante des écoles de samba de Rio de Janeiro (LIESA), à l'issue de la réunion des dirigeants de cette association qui organise l'événement.