Un député argentin embrasse le sein de sa femme pendant une visioconférence

Un député argentin a été suspendu ce jeudi après avoir embrassé le sein de sa compagne en direct lors d'une session parlementaire en visio-conférence.

La bévue est apparue sur l'écran géant du Parlement, où sont retransmises les sessions qui se déroulent avec une partie des députés présents physiquement et une partie à distance. Sur le tableau de vignettes montrant les députés lors des prises de parole, le député Juan Emilio Ameri a été repéré en pleine séance... de roucoulade.

Meanwhile in Argentina: During a virtual Congress session, lawmaker Juan Emilio Ameri pulled down his partner's shirt and started kissing her breasts. pic.twitter.com/qa9MrjUfZK

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) September 24, 2020